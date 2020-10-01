Навальный подает в суд на пресс-секретаря Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный подает в суд на прессекретаря президента РФ Дмитрия Пескова за его высказывания о том, что Навальный сотрудничает со специалистами ЦРУ США.

Источник: Сообщение на сайте Навального

Прямая речь Навального: "Но шутки шутками, а разговор простой. Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время.

Однако здесь прямое утверждение от госчиновника.

Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова.

А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю".

Что этому предшествовало: Раньше Песков заявил журналистам, что с Навальным работают специалисты спецслужбы ЦРУ США.

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