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Навальный подает в суд на пресс-секретаря Путина

Четверг, 1 октября 2020, 16:23
Навальный подает в суд на пресс-секретаря Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный подает в суд на прессекретаря президента РФ Дмитрия Пескова за его высказывания о том, что Навальный сотрудничает со специалистами ЦРУ США.

Источник: Сообщение на сайте Навального

Прямая речь Навального: "Но шутки шутками, а разговор простой. Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время.

Однако здесь прямое утверждение от госчиновника.

Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова.

А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю".

Что этому предшествовало: Раньше Песков заявил журналистам, что с Навальным работают специалисты спецслужбы ЦРУ США.

Предыстория:

  • Российский оппозиционер Алексей Навальный дал интервью "Der Spiegel", в котором заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.
  • Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версии химического вещества группы "Новичок" - и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такой новой яда могла провести только российские спецслужбы.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйПутинРосcия
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