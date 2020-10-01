Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главный санврач Украины считает, что вводить жесткий карантин нецелесообразно

Четверг, 1 октября 2020, 17:39
Главный санврач Украины считает, что вводить жесткий карантин нецелесообразно

Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что вводить жесткий карантин в Украине не будут, а будут искать золотую середину между экономическими и эпидемическими ограничениями.

Источник: интервью Ляшко "Украинскому радио"

Прямая речь: "Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введены жесткие карантинные ограничения. И в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни.

За это время мы подготовили систему здравоохранения и четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, поскольку это весьма негативно влияет на экономику.

И мы ищем золотую середину между экономическими и эпидемическими ограничениями для того, чтобы и страна работала, и система здравоохранения справлялась".

Детали: По словам Ляшко, правительство инициировало перед Радой увеличение суммы штрафов за нарушение санитарных норм, но депутаты пока не проголосовали это увеличение.

Ляшко сообщил, что в мире каждые 16 секунд умирает 1 человек от коронавирусной болезни.

Главный санврач рассказал, что в Украине по сути не было первой волны коронавируса: "У нас не было волны, а постепенный рост, с которыми мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было. У нас она была разветвленная: мы поднялись на определенный уровень заболеваемости и были незначительные колебания, но в достаточно длительный период времени".

Он также рассказал, что во Франции, Испании, Германии, Великобритании четко прослеживается вторая волна: "Когда в марте-апреле у них регистрировалось 8-9 тысяч случаев в сутки, летом пришло до 200-500 случаев, а сейчас 12-13 тысяч. и это волна, когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч".

Предыстория: 

  • В Украине снова зафиксировали эпидемический антирекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 730 человек госпитализированы, 2083 пациента выздоровели.

Читайте также:  Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ляшко ОлегкоронавирусCovid-2019Украина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Ляшко Олег
В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал
Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют
Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: