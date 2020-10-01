Главный санврач Украины считает, что вводить жесткий карантин нецелесообразно

Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что вводить жесткий карантин в Украине не будут, а будут искать золотую середину между экономическими и эпидемическими ограничениями.

Источник: интервью Ляшко "Украинскому радио"

Прямая речь: "Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введены жесткие карантинные ограничения. И в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни.

За это время мы подготовили систему здравоохранения и четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, поскольку это весьма негативно влияет на экономику.

И мы ищем золотую середину между экономическими и эпидемическими ограничениями для того, чтобы и страна работала, и система здравоохранения справлялась".

Детали: По словам Ляшко, правительство инициировало перед Радой увеличение суммы штрафов за нарушение санитарных норм, но депутаты пока не проголосовали это увеличение.

Ляшко сообщил, что в мире каждые 16 секунд умирает 1 человек от коронавирусной болезни.

Главный санврач рассказал, что в Украине по сути не было первой волны коронавируса: "У нас не было волны, а постепенный рост, с которыми мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было. У нас она была разветвленная: мы поднялись на определенный уровень заболеваемости и были незначительные колебания, но в достаточно длительный период времени".

Он также рассказал, что во Франции, Испании, Германии, Великобритании четко прослеживается вторая волна: "Когда в марте-апреле у них регистрировалось 8-9 тысяч случаев в сутки, летом пришло до 200-500 случаев, а сейчас 12-13 тысяч. и это волна, когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч".

Предыстория:

В Украине снова зафиксировали эпидемический антирекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 730 человек госпитализированы, 2083 пациента выздоровели.

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