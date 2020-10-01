Украина потребовала объяснений от Беларуси из-за участия оккупационного чиновника из Крыма в форуме регионов
В МИД Украины в четверг, 1 октября, пригласили советника-посланника посольства Беларуси, чтобы он объяснил участие в VII Форуме регионов Беларуси и России представителя российской оккупационной администрации Владимира Константинова в формате видеоконференции.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.
"Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и города Севастополь", - заявили в украинском МИД.
По данным министерства, представитель посольства Беларуси в ответ заверил, что официальная позиция страны в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась.
В ходе встречи были также затронуты вопросы недружественного инцидента с остановкой и обзором автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе.
МИД Украины пока не получил официальных разъяснений Минска по этому инциденту.
Украинские дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси.
В МИД добавили, что Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси. В министерстве добавили, что в "отчаянной риторике белорусских чиновников" усматривается "свойственен МИД России эпистолярный жанр".