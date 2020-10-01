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Украина потребовала объяснений от Беларуси из-за участия оккупационного чиновника из Крыма в форуме регионов

Четверг, 1 октября 2020, 17:38

В МИД Украины в четверг, 1 октября, пригласили советника-посланника посольства Беларуси, чтобы он объяснил участие в VII Форуме регионов Беларуси и России представителя российской оккупационной администрации Владимира Константинова в формате видеоконференции.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и города Севастополь", - заявили в украинском МИД.

По данным министерства, представитель посольства Беларуси в ответ заверил, что официальная позиция страны в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась.

В ходе встречи были также затронуты вопросы недружественного инцидента с остановкой и обзором автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе.

МИД Украины пока не получил официальных разъяснений Минска по этому инциденту.

Украинские дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси.

В МИД добавили, что Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси. В министерстве добавили, что в "отчаянной риторике белорусских чиновников" усматривается "свойственен МИД России эпистолярный жанр".

Темы: БеларусьКрым


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