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Офис Зеленского выразил соболезнования по поводу гибели сотрудницы посольства США в Киеве

Четверг, 1 октября 2020, 17:38
Офис Зеленского выразил соболезнования по поводу гибели сотрудницы посольства США в Киеве

Офис президента Владимира Зеленского выразил соболезнования по поводу гибели в Киеве работницы посольства США.

Источник: Сообщение Офиса президента

Дословно: "С прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка Соединенных Штатов Америки, сотрудница американского посольства в Киеве. Женщину с травмой головы 30 сентября нашли прохожие под открытым небом возле железной дороги в Шевченковском районе столицы. У нее осталось четверо детей и муж.

Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего".

Детали: В Офисе напомнили, что украинские правоохранители занимаются расследованием и рассматривают версию как преднамеренного убийства, так и несчастного случая.

Офис пообещал способствовать установлению всех обстоятельств гибели.

Предыстория:

  • 30 сентября в Киеве в Шевченковском районе столицы нашли женщину с травмой головы. Бессознательной ее госпитализировали, но женщина впоследствии скончалась в больнице. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

Украинская правда
Темы: СШАЗеленский
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