Офис Зеленского выразил соболезнования по поводу гибели сотрудницы посольства США в Киеве
Офис президента Владимира Зеленского выразил соболезнования по поводу гибели в Киеве работницы посольства США.
Источник: Сообщение Офиса президента
Дословно: "С прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка Соединенных Штатов Америки, сотрудница американского посольства в Киеве. Женщину с травмой головы 30 сентября нашли прохожие под открытым небом возле железной дороги в Шевченковском районе столицы. У нее осталось четверо детей и муж.
Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего".
Детали: В Офисе напомнили, что украинские правоохранители занимаются расследованием и рассматривают версию как преднамеренного убийства, так и несчастного случая.
Офис пообещал способствовать установлению всех обстоятельств гибели.
Предыстория:
- 30 сентября в Киеве в Шевченковском районе столицы нашли женщину с травмой головы. Бессознательной ее госпитализировали, но женщина впоследствии скончалась в больнице. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.