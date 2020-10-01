Офис Зеленского выразил соболезнования по поводу гибели сотрудницы посольства США в Киеве

Офис президента Владимира Зеленского выразил соболезнования по поводу гибели в Киеве работницы посольства США.

Источник: Сообщение Офиса президента

Дословно: "С прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка Соединенных Штатов Америки, сотрудница американского посольства в Киеве. Женщину с травмой головы 30 сентября нашли прохожие под открытым небом возле железной дороги в Шевченковском районе столицы. У нее осталось четверо детей и муж.

Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего".

Детали: В Офисе напомнили, что украинские правоохранители занимаются расследованием и рассматривают версию как преднамеренного убийства, так и несчастного случая.

Офис пообещал способствовать установлению всех обстоятельств гибели.

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