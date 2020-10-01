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Турция против участия РФ, Франции и США в урегулировании в Нагорном Карабахе

Четверг, 1 октября 2020, 18:07

Турция заявила, что США, Франция и Россия не должны играть никакой роли в мирном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

С таким заявлением выступил президент страны в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эрдоган выступил в парламенте Турции незадолго до заявления президентов трех стран по Нагорному Карабаху. Он заявил, что выступает против их участия.

"Учитывая, что США, Россия и Франция пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, недопустимо, чтобы они участвовали в поисках решения по прекращению огня", - сказал Эрдоган.

По его словам, устойчивое прекращение огня может быть достигнуто только в том случае, если "армянские оккупанты" уйдут из Нагорного Карабаха.

Турция открыто поддерживает боевые действия, которые ведет Азербайджан в Нагорном Карабахе.

Ранее президенту России, Франции и США осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Они призвали руководителей Армении и Азербайджана безотлагательно взять на себя обязательства безоговорочно возобновить переговоры по урегулированию при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Интенсивные боевые действия на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются с 27 сентября.

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Темы: ТурцияСШАНагорный Карабах
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