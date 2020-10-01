Список партии Саакашвили на выборах в Грузии возглавил певец Кикабидзе
Список партии "Единое национальное движение", учредителем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, на парламентских выборах возглавил певец Вахтанг Кикабидзе.
Источник: Интерфакс-Украина, Грузия Online
Детали: В четверг ЦИК Грузии завершила регистрацию субъектов парламентских выборов, назначенных на 31 октября. Партия "Единое национальное движение" также представила свой список кандидатов.
Одна из лидеров партии Тина Бокучава сообщила, что первым номером в партийном списке ЭНД назван популярный артист и эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе.
Ранее Кикабидзе не проявлял политическую партийную активность.
После конфликта с Россией в 2008 году он отказался выступать в РФ.
В первую десятку также вошла бывшая шеф Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.
Предыстория:
- В конце августа председатель Исполнительного комитета реформ при президенте Владимиру Зеленскому експрезидент Грузии Саакашвили записал видео, в котором извиняется перед грузинским народом и говорит, что возвращается.
- В Грузии заявляют, что Саакашвили ждет грузинская тюрьма.
- В июле 2020 Саакашвили заявил о "больших планах относительно Украины и Грузии", которые он не конкретизировал.