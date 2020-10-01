Сейм Латвии не признал легитимность Лукашенко
Парламент Латвии в четверг принял решение, которым заявил о непризнании Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Одобрение документа стало реакцией на инаугурацию Лукашенко, которая прошла 23 сентября и до последнего сохранялась в тайне.
Сейм Латвии считает, что выборы президента Беларуси не были свободными и честными, и Латвия не признает обнародованные результаты.
Ранее Сейм одобрил проект резолюции, в котором содержится призыв к властям Беларуси провести повторные выборы в соответствии с международными стандартами, обеспечив оппозиции равные возможности доступа ко всем контролируемым государством СМИ, и позволив участвовать в выборах на равных условиях.
Сейчас Лукашенко и еще более ста должностных лиц Беларуси - в "черном списке" стран Балтии. Их считают ответственными за фальсификацию выборов, а также применение насилия к мирным жителям.
Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента сфальсифицированными.
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