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Сейм Латвии не признал легитимность Лукашенко

Четверг, 1 октября 2020, 18:45

Парламент Латвии в четверг принял решение, которым заявил о непризнании Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Одобрение документа стало реакцией на инаугурацию Лукашенко, которая прошла 23 сентября и до последнего сохранялась в тайне.

Сейм Латвии считает, что выборы президента Беларуси не были свободными и честными, и Латвия не признает обнародованные результаты.

Ранее Сейм одобрил проект резолюции, в котором содержится призыв к властям Беларуси провести повторные выборы в соответствии с международными стандартами, обеспечив оппозиции равные возможности доступа ко всем контролируемым государством СМИ, и позволив участвовать в выборах на равных условиях.

Сейчас Лукашенко и еще более ста должностных лиц Беларуси - в "черном списке" стран Балтии. Их считают ответственными за фальсификацию выборов, а также применение насилия к мирным жителям.

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента сфальсифицированными.

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Темы: ЛатвияЛукашенко


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