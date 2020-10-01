Карманники пытались купить протекцию начальника полиции вокзала Киева

Группу карманников задержали в Киеве при попытке подкупить начальника полиции на железнодорожном вокзале.

Источник: полиция Киева, Киевская городская прокуратура

Прямая речь начальника полиции Киева Андрея Крищенко: "Злоумышленники действовали по согласованной схеме: пока одни отвлекали потерпевших, другие "чистили" их карманы и сумки. Учитывая большое количество пассажиропотока, граждане легко теряли бдительность и становились жертвами воров.

Некоторые фигуранты неоднократно ранее задерживали за карманные кражи, поэтому, чтобы избежать этого в дальнейшем, они пытались предоставить неправомерную выгоду в размере 30 000 гривен руководителю отдела полиции на железнодорожном вокзале. Такую же сумму они должны предоставлять ему еженедельно".

Детали: Полицейский сообщил о незаконной предложение свое руководство, после чего совместно с прокуратурой преступление было задокументировано. После передачи взятки (1,2 тыс. долларов США) правоохранители задержали всех членов группы. Во время обысков у скупщиков краденого было изъято большое количество мобильных телефонов, наручных часов и СИМ-карт.

Задержанные обоснованно подозреваются в совершении менее пятнадцати краж только за последние два месяца на территории железнодорожного комплекса.

Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 160 тыс. гривен до 315 тыс. гривен.

Дополнительно: Полиция Киева напоминает гражданам быть внимательными в местах скопления людей и следить за личными вещами. Если вы стали свидетелем или жертвой правонарушения, немедленно сообщайте об этом по спецлинии 102.