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Болельщикам разрешили посещать международные футбольные матчи

Четверг, 1 октября 2020, 21:00

Матчи Лиги наций, Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине пройдут вместе с болельщиками.

Источник: решение Исполкома УЕФА, которое цитирует президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко

Прямая речь Павелко: "Матчи сборной Украины против Германии и Испании на НСК" Олимпийский ", как и другие матчи Лиги наций, смогут посетить зрители! Также со зрителями будут проходить и поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы! Соответствующее решение приняли сегодня вместе с коллегами из исполкома УЕФА.

Разрешается реализация до 30% билетов от общего количества мест на стадионе. Очень важное решение УЕФА, которое возвращает всем нам невероятные футбольные эмоции и возможность поддержать нашу сборную и наши клубы в еврокубках".

Напомним: 11 сентября Министерство здравоохранения разрешило проведение международных матчей со зрителями.

УАФ затвердила правила відвідування матчів під час карантину.

1 октября Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" получили соперников по групповому раунду Лиги чемпионов.

Следующий матч сборная Украины проведет против Германии 10 октября на НСК "Олимпийский".

Украинская правда
Темы: футболкоронавирус


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