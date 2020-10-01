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Новости 1 октября: пожар на Луганщине, местные выборы

Четверг, 1 октября 2020, 21:28

Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось, "Слуга народа" на местных выборах не поражает отрывом от "ЕС" и "ОПЗЖ" — актуальные новости 1 октября.

О Луганщине

В результате пожаров в Луганской области погибли 9 человек и минимум 10 человек госпитализированы.

Из-за пожарной опасности и угрозы жизни людей прекратил работу контрольный пункт пропуска с временно-оккупированным Донбассом "Станица Луганская".

По состоянию на обед 1 октября пожары поразили более 11 тысяч гектаров земель, утром сообщалось, что огонь повредил 9,3 тыс. га.

В поселке Станица Луганская пылает улица, тушение которой осложняется детонированием боеприпасов, оставшихся от предыдущих обстрелов.

О местных выборах

Рейтинг "Слуги народа" за менее чем месяц до местных выборов составил 15,5%, партия опережает ближайших соперников "ЕС" и "ОПЗЖ" на 4 процентных пункта.

Вместе с тем, по результатам опроса "Рейтинг", 63% украинцев считают, что на местном уровне важнее иметь опытных политиков, чем "новые лица".

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