Силовики решили запугать беларусов СМСками: шлют даже детям
В Беларуси мобильные операторы массово рассылают смс-сообщения от имени МВД с предупреждением о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях.
Источник: "Радыё Свабода", TUT.by, соцсети
Детали: По данным многих абонентов, они получают текстовые сообщения от имени Министерства внутренних дел, в котором адресата называют "нарушителем порядка проведения массовых мероприятий".
Сначала смс получали абоненты операторов МТС и life :). Затем стало известно, что сообщения рассылает и оператор А1. В А1 журналистам TUT.by сказали: "это уведомление направляется Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама".
Ответить на сообщение невозможно.
Смс приходят журналистам и даже детям журналистов, а также тем, кого никак не могли зафиксировать камеры, а также... сторонникам Лукашенко.
Текст вызывает вопросы. В сообщении утверждается, что абонент якобы "фиксировался" как "нарушитель порядка проведения массовых мероприятий" - но почему-то идет ссылка не на соответствующую административную статью, а на уголовную - 342 Уголовного кодекса. Обвиняемый по этой статье ("организация или активное участие в акциях, грубо нарушающих общественный порядок"), пишет "МВД", и организует эти массовые мероприятия.
Самых "нарушителей" не вызывают в милицию, к следователю или в суд, их "лично предупреждают о недопустимости".
Сообщение получил, например, и известный белорусский писатель Альгерд Бахаревич. Участники акций протеста в соцсетях уже активно шутят по поводу этих смс самопровозглашенной власти.
Напомним: Во время акций протеста украинского Евромайдана в январе 2014 года активисты получали смс со следующим содержанием: "Уважаемый абонент, вы зарегистрированы как участник массовых беспорядков". Адресом отправителя был или номер оператора мобильной связи, или неизвестный, который невозможно определить.
Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
- Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента".
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.