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Внебрачная дочь короля Бельгии спустя 7 лет отсудила право называться принцессой

Четверг, 1 октября 2020, 23:57
Внебрачная дочь короля Бельгии спустя 7 лет отсудила право называться принцессой
Photograph: Eric Lalmand/Belga/AFP

Брюссельский апелляционный суд вынес постановление в пользу 52-летней Дельфины Боэль, внебрачной дочери бывшего короля бельгийцев, которая отныне официально имеет право на титул принцессы.

Источник: The Guardian

Детали: Боэль назовут Дельфиной Саксен-Кобург-Гота, принцессой Бельгии, сообщил ее адвокат. Двое ее детей, Жозефина и Оскар, также будут признаны принцем и принцессой Бельгии, их будуть называть "его (ее) королевское высочество".

В своем заявлении адвокаты Боэль заявили, что их клиентка довольна тем, что с ней будут обращаться так же, как с тремя другими детьми Альберта, включая нынешнего короля Филиппа.

Дословно: "Она очень довольна решением суда, завершающим длительный процесс, который особенно болезненный для нее и ее семьи. Юридическая победа никогда не заменит отцовской любви, но дает чувство справедливости, подкрепленное еще и тем фактом, что многие дети, прошедшие через такие же испытания, найдут в себе силы противостоять им".

Напомним:

  • Слухи о незаконно рожденном ребенке впервые появились в 1999 году в несанкционированной биографии жены Альберта королевы Паолы, вызвав скандал и непрекращающиеся сплетни в средствах массовой информации в Бельгии.
  • Дельфина Боэль впервые заявила, что король Альберт ее биологический отец во время интервью 2005 года. Но только после того, как он отрекся от престола в 2013 году, после потери им иммунитета к судебному преследованию, она подала в суд.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бельгиясуд
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