За время оккупации Крыма РФ призвала в армию 25 тысяч человек – МИД

Министерство иностранных дел Украины заявило, что с начала оккупации Крыма Россия незаконно призвала к вооруженным силам около 25 тысяч человек во время 11 кампаний.

Источник: заявление МИД

Прямая речь: "С начала оккупации РФ провела уже 11 кампаний, во время которых около 25 тыс. человек были незаконно призваны в вооруженные силы РФ.

РФ должна прекратить такие правонарушения и неуклонно придерживаться обязательств государства-оккупанта".

Детали: МИД выразил протест в связи с призывом на военную службу украинских граждан, которые сейчас проживают в оккупированном Крыму.

Там напомнили, что государству-оккупанту, согласно международному праву, запрещается принуждать лиц служить в вооруженных силах и преследовать тех, кто отказывается от такой службы.