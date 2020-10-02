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За время оккупации Крыма РФ призвала в армию 25 тысяч человек – МИД

Пятница, 2 октября 2020, 01:01

Министерство иностранных дел Украины заявило, что с начала оккупации Крыма незаконно призвала к вооруженным силам около 25 тысяч человек во время 11 кампаний.

Источник: заявление МИД

Прямая речь: "С начала оккупации РФ провела уже 11 кампаний, во время которых около 25 тыс. человек были незаконно призваны в вооруженные силы РФ.

РФ должна прекратить такие правонарушения и неуклонно придерживаться обязательств государства-оккупанта".

Детали: МИД выразил протест в связи с призывом на военную службу украинских граждан, которые сейчас проживают в оккупированном Крыму.

Там напомнили, что государству-оккупанту, согласно международному праву, запрещается принуждать лиц служить в вооруженных силах и преследовать тех, кто отказывается от такой службы.

Украинская правда
Темы: МИДКрымРосcияпризыв


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