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США призывают к миру стороны конфликта в Нагорном Карабахе

Пятница, 2 октября 2020, 02:35

Соединенные Штаты призывают стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и выступают против привлечения третьих сторон в конфликт.

Источник: госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News, цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы выступаем против того, чтобы этот конфликт приобрел международный характер. Мы считаем, что посторонние должны держаться подальше. Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны отступили".

Детали: Госсекретарь заявил, что в США был разговор с руководством Армении и Азербайджана и призвали их к перемирию.

"Участие третьих сторон – других государств только ухудшит проблему", – добавил Помпео. 

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Напомним: 

  • Ранее президенту России, Франции и США осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.
  • Они призвали руководителей Армении и Азербайджана безотлагательно взять на себя обязательства безоговорочно возобновить переговоры по урегулированию при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
  • Интенсивные боевые действия на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются с 27 сентября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Нагорный КарабахСША
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