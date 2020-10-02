США призывают к миру стороны конфликта в Нагорном Карабахе

Соединенные Штаты призывают стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и выступают против привлечения третьих сторон в конфликт.

Источник: госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News, цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы выступаем против того, чтобы этот конфликт приобрел международный характер. Мы считаем, что посторонние должны держаться подальше. Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны отступили".

Детали: Госсекретарь заявил, что в США был разговор с руководством Армении и Азербайджана и призвали их к перемирию.

"Участие третьих сторон – других государств только ухудшит проблему", – добавил Помпео.

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Напомним: