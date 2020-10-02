Наемники РФ открывали огонь из гранатометов у Авдеевки

1 сентября российские оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня. С начала текущих суток враг также уже 2 раза открывал огонь.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "На протяжении прошлых суток, 1 октября, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений. Так, с автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета – неподалеку Орехово".

Детали: Текущие сутки также началась с нарушений. Оба факта обстрелов зафиксировали у Авдеевки. Противник использовал гранатометы различных систем.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военных нет.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", – утверждают в штабе.