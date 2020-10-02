Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Наемники РФ открывали огонь из гранатометов у Авдеевки

Пятница, 2 октября 2020, 07:48
Наемники РФ открывали огонь из гранатометов у Авдеевки

1 сентября российские оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня. С начала текущих суток враг также уже 2 раза открывал огонь.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "На протяжении прошлых суток, 1 октября, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений. Так, с автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета – неподалеку Орехово".

Детали: Текущие сутки также началась с нарушений. Оба факта обстрелов зафиксировали у Авдеевки. Противник использовал гранатометы различных систем.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военных нет.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", – утверждают в штабе.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: