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Шмыгаль полетел на Луганщину, где погода усложняет тушение масштабных пожаров

Пятница, 2 октября 2020, 08:53

Премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, представители МВД и Гослесагенсттва в пятницу утром вылетели в Луганскую область, где не удается побороть масштабный пожар.

Источник: Telegram канал Шмыгаля, сайт ГУ ГСЧС в Луганской области

Прямая речь Шмыгаля: Вылетаем на Луганщину. Вместе с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра МВД Сергеем Яровым и главой Гослесагентства Василием Кузёвичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия".

Детали: По данным ГСЧС по состоянию на 7 утра 2 октября, в течение 30 сентября и 1 октября вдоль линии разграничения произошло 8 масштабных очагов лесных пожаров, из которых 1 очаг – между населенными пунктами Байдовка и Половинкино Старобельского района – 1 октября ликвидировали около 12:30.

Наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской до ​Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов (Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниново, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, Старый Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка).

В результате пожаров погибло 9 человек, госпитализированы 17 человек, эвакуированы 150 человек.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 13 тысяч гектаров.

Дословно ГСЧС: "Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади".



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