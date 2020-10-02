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КПВВ "Станица Луганская" закрыт, несмотря на локализацию пожара – пограничники

Пятница, 2 октября 2020, 09:58
КПВВ Станица Луганская закрыт, несмотря на локализацию пожара – пограничники
Фото ГПСУ

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения в Луганской области по состоянию на 2 октября временно закрыт в связи с пожаром.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Дословно: "КПВВ "Станица Луганская" временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара".

Детали: Сообщается, что основные очаги огня вблизи контрольного пункта въезда-выезда локализованы.

Возгорание на территории КПВВ не допустили, но угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, не исключается.

Что было раньше: 1 октября КПВВ временно закрыли в связи с масштабным пожаром в Луганской области.

Огонь частично повредил объекты в сервисной зоне возле КПВВ, в частности, модуль сотрудников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, следующим через линию разграничения. 

 
Фото ГПСУ

Сейчас возле контрольного пункта находится расчет ГСЧС, а в КПВВ пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию.

Также в пограничном подразделении создали резерв, готовый оперативно реагировать на изменения обстановки.

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
  • В офисе Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.
  • До этого в штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".
  • По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, еще 17 ранены.

Украинская правда

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Темы: Луганская областьпожар
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