КПВВ "Станица Луганская" закрыт, несмотря на локализацию пожара – пограничники
Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения в Луганской области по состоянию на 2 октября временно закрыт в связи с пожаром.
Источник: сайт Госпогранслужбы
Дословно: "КПВВ "Станица Луганская" временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара".
Детали: Сообщается, что основные очаги огня вблизи контрольного пункта въезда-выезда локализованы.
Возгорание на территории КПВВ не допустили, но угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, не исключается.
Что было раньше: 1 октября КПВВ временно закрыли в связи с масштабным пожаром в Луганской области.
Огонь частично повредил объекты в сервисной зоне возле КПВВ, в частности, модуль сотрудников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, следующим через линию разграничения.
Сейчас возле контрольного пункта находится расчет ГСЧС, а в КПВВ пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию.
Также в пограничном подразделении создали резерв, готовый оперативно реагировать на изменения обстановки.
Предыстория:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
- В офисе Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.
- До этого в штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".
- По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, еще 17 ранены.