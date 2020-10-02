КПВВ "Станица Луганская" закрыт, несмотря на локализацию пожара – пограничники

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения в Луганской области по состоянию на 2 октября временно закрыт в связи с пожаром.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Дословно: "КПВВ "Станица Луганская" временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара".

Детали: Сообщается, что основные очаги огня вблизи контрольного пункта въезда-выезда локализованы.

Возгорание на территории КПВВ не допустили, но угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, не исключается.

Что было раньше: 1 октября КПВВ временно закрыли в связи с масштабным пожаром в Луганской области.

Огонь частично повредил объекты в сервисной зоне возле КПВВ, в частности, модуль сотрудников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, следующим через линию разграничения.

Фото ГПСУ

Сейчас возле контрольного пункта находится расчет ГСЧС, а в КПВВ пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию.

Также в пограничном подразделении создали резерв, готовый оперативно реагировать на изменения обстановки.

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