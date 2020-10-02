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COVID на Киевщине: антирекорд умерших, все больше госпитализированных

Пятница, 2 октября 2020, 12:37

В Киевской области 1 октября в результате COVID-19 умерли 8 больных, подтвердили COVID-19 у 149 человек, а за последнюю неделю сентября существенно возросло количество госпитализированных пациентов.

Источник: и.о. директора департамента здравоохранения КОДА Александр Светлый, заместитель главы Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов на брифинге

Детали: 1 октября в области прибавилось 149 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом 8 жителей Киевщины умерли вследствие коронавирусной болезни. Это новый антирекорд Киевской области.

Всего с начала эпидемии от коронавируса в Киевской области умерли 186 человека в возрасте от 28 до 94 лет; выздоровели 5 639 человек, а медицинское наблюдение установлено за 23 481 контактным лицом.

За последнюю неделю количество вызовов "скорой" в Киевскую область выросло с 27 до 60 в сутки, есть тенденция к увеличению количества пациентов с COVИD-19 или с подозрением на болезнь, которым необходима госпитализация.

30 сентября в госпитальные базы попали 33 человека. Сейчас в больницах с больными работают 42 медицинских команды.

За последнюю неделю в Киевской области наблюдается тенденция к увеличению количества госпитализированных за сутки пациентов с COVID-19 и подозрением: с 19-ти человек 21 сентября до 33-х 30 сентября.

По состоянию на 30 сентября 550 жителей Киевской области находились на стационарном лечении. Из них – 388 пациентов имеют подтвержденный диагноз заболевания коронавирус, еще 162 человек ожидают результатов ПЦР-тестирования.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения первой волны составляет 50,7%.

Торкунов отметил, что пока в больницах области хватает как коек, так и врачей, но со временем медицинских работников может оказаться недостаточно, если количество больных в больницах увеличится критично.

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Справка: Пациентов с COVID-19 в Киевской область принимают 12 госпитальных баз. Они рассчитаны на 1 115 инфекционных коек. По данным КОДА, за период карантина стационарное лечение получили в общей сложности 1 785 больных – это 19,5% от общего количества больных.

В центрах первичной медико-санитарной помощи создано 37 мобильных бригад, осуществляющих забор биоматериала на ПЦР исследования у пациентов с подозрением на COVID -19 на амбулаторном этапе. Мобильные бригады осуществили 13 514 тестирований, в среднем 365 тестов на одну бригаду.

Темы: коронавирусCovid-2019Киевская область


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