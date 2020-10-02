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В Германии грибы и дикие животные до сих пор "заражены" радиацией из Чернобыля

Пятница, 2 октября 2020, 13:28

В Германии в грибах и организме диких животных до сих пор присутствуют радиоактивные изотопы, образовавшиеся в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в отчете Федерального управления по радиационной защите (BfS), опубликованном в сентябре 2020 года.

Согласно ему, на части территории Германии некоторые виды грибов и диких животных до сих пор заражены цезием-137. Уровень концентрации зависит от того, насколько определенный вид гриба склонен "впитывать" такие вещества из окружающей среды.

В 2017-19 годах в ряде видов грибов, среди которых польский гриб и лисичка трубчатая, фиксировали более 1000 беккерелей на килограмм.

Для сравнения, порог для запрета продажи продукции - 600 беккерелей на килограмм массы и более.

В организме некоторых диких пушных животных обнаруживали до 1600 беккерелей на килограмм, а дикого кабана - более 600 беккерелей на килограмм. Значительные показатели есть также в мясе косули и благородного оленя.

Особенно высокая концентрация радионуклидов наблюдается в образцах из Южной Баварии и Баварского леса.

BfS рекомендует людям, которые интересуются сбором грибов и охотой, не есть грибов и дичи из этих районов.

В отчете указывают, что показатели заражения диких животных и растений могут быть существенно выше, чем продукции сельского хозяйства, из-за различных типов почв. Ожидается, что уже в ближайшие годы они будут постепенно снижаться.

Темы: ГерманияЧернобыль


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