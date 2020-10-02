Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии грибы и дикие животные до сих пор "заражены" радиацией из Чернобыля

Пятница, 2 октября 2020, 13:28

В Германии в грибах и организме диких животных до сих пор присутствуют радиоактивные изотопы, образовавшиеся в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в отчете Федерального управления по радиационной защите (BfS), опубликованном в сентябре 2020 года.

Согласно ему, на части территории Германии некоторые виды грибов и диких животных до сих пор заражены цезием-137. Уровень концентрации зависит от того, насколько определенный вид гриба склонен "впитывать" такие вещества из окружающей среды.

В 2017-19 годах в ряде видов грибов, среди которых польский гриб и лисичка трубчатая, фиксировали более 1000 беккерелей на килограмм.

Для сравнения, порог для запрета продажи продукции - 600 беккерелей на килограмм массы и более.

В организме некоторых диких пушных животных обнаруживали до 1600 беккерелей на килограмм, а дикого кабана - более 600 беккерелей на килограмм. Значительные показатели есть также в мясе косули и благородного оленя.

Особенно высокая концентрация радионуклидов наблюдается в образцах из Южной Баварии и Баварского леса.

BfS рекомендует людям, которые интересуются сбором грибов и охотой, не есть грибов и дичи из этих районов.

В отчете указывают, что показатели заражения диких животных и растений могут быть существенно выше, чем продукции сельского хозяйства, из-за различных типов почв. Ожидается, что уже в ближайшие годы они будут постепенно снижаться.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияЧернобыль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Германия
Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: