США подготовили законопроект по Беларуси: санкции и доклад об активах Лукашенко

В конгрессе США подготовили проект документа, который предусматривает введение санкций против белорусских чиновников, увеличение помощи для страны и подготовку докладов о действиях России и активах самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Источник: Комитет по международным делам американского парламента

Дословно: "В ответ на жестокие репрессии режима Александра Лукашенко и политические репрессии после сфальсифицированных выборов 9 августа 2020 года конгрессмены... подготовили "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси".

Закон предусматривает содействие демократии, правам человека и верховенству права в Беларуси, а также поддерживает стремление белорусского народа сохранить независимость и суверенитет своей страны перед угрозой путинской России".

Детали: Сообщается, что новый документ фактически повторно вводит в действие "Акт о демократии в Беларуси" от 2004 года.

Согласно законопроекту, США:

не признают сфальсифицированные выборы президента Беларуси 9 августа 2020 года;

отказываются признать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси;

призывают к новым президентским выборам в Беларуси, которые должны соответствовать стандартам ОБСЕ;

требуют немедленного освобождения всех политических заключенных Беларуси, включая гражданина США Виталия Шклярова и ведущую оппозиционную деятельницу Марию Колесникову;

отказываются признавать любое включение Беларуси в так называемое "союзное государство", которое находится под контролем России.

Также этот документ расширяет перечень белорусских органов власти, на которые могут быть наложены санкции США, усиливает действующий санкционный режим в отношении лиц, включая россиян, которые принимают участие в политических репрессиях в Беларуси и репрессиях против независимых СМИ.

Проект закона предусматривает помощь США в поддержке демократии, прав человека и верховенства права в Беларуси и призывает Администрацию пересмотреть и увеличить помощь США Беларуси в свете текущего политического кризиса.

Документ предусматривает разработку американской стратегии по продвижению вещания, интернет-свободы и доступа к информации в Беларуси.

Согласно законопроекту, США должны продолжать совместные действия с ЕС для поддержки демократических устремлений белорусов и сдерживания попыток России подорвать суверенитет и независимость Беларуси.

В случае принятия законопроекта госсекретарь США совместно с директором Национальной разведки должны будут подготовить два доклада для конгресса: о том, как Россия пытается подорвать суверенитет и независимости Беларуси, и о финансовых активах семьи Лукашенко.

Отмечается, что 2 октября законопроект будет доработан в комитете по иностранным делам конгресса, а затем его передадут на рассмотрение Палаты представителей.

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