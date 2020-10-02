Синоптики обещают почти идеальные осенние выходные

В выходные дни на территорию Украины переместится теплая воздушная масса с юго-запада Европы, поэтому температура ожидается достаточно высокой для начала октября.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Гидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В субботу в северо-восточных, восточных и Днепропетровской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 16°; днем 17-22°.

В Киеве в субботу без осадков. Температура ночью 10-12°, днем ​​около 20°.

В воскресенье в Украине без осадков. Температура ночью 9-14°, в восточных областях 6-11°; днем 18-23°. В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем ​​20-22°.

Диденко также написала, что первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым.

Прямая речь Диденко: "В Киеве выходные будут почти идеальными для прогулок в лесу и парках - без существенных осадков, однако сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до + 20 + 22 градусов. Разве что дискомфорт вызовет порывистый ветер, который в воскресенье усилится в Киеве".