"Заря" получила соперников по группе Лиги Европы
Пятница, 2 октября 2020, 14:42
Луганская "Заря" получила соперников по групповому турниру Лиги Европы.
Жеребьевка прошла в пятницу 2 октября в швейцарском Ньоне.
"Заря" попала в группу G вместе с португальской "Брагой", английским "Лестером" и греческим клубом АЕК.
Стоит добавить, что при жеребьевке луганская команда попала в четвертую корзину.
Первый тур группового турнира запланирован на 22 октября.
Напомним, что "Десна" и "Колос" не прошли в групповой раунд Лиги Европы, уступив "Вольфсбургу" и "Риеке", соответственно, в 3 раунде квалификации турнира.
Николай Аврамчук для УП