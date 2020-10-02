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"Заря" получила соперников по группе Лиги Европы

Пятница, 2 октября 2020, 14:42
Заря получила соперников по группе Лиги Европы

Луганская "Заря" получила соперников по групповому турниру Лиги Европы.

Жеребьевка прошла в пятницу 2 октября в швейцарском Ньоне.

"Заря" попала в группу G вместе с португальской "Брагой", английским "Лестером" и греческим клубом АЕК.

Стоит добавить, что при жеребьевке луганская команда попала в четвертую корзину.

Первый тур группового турнира запланирован на 22 октября.

 

Напомним, что "Десна" и "Колос" не прошли в групповой раунд Лиги Европы, уступив "Вольфсбургу" и "Риеке", соответственно, в 3 раунде квалификации турнира.

Николай Аврамчук для УП
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