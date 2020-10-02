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Город президента: за Кривой Рог будут бороться Вилкул и еще 7 кандидатов

Пятница, 2 октября 2020, 17:38
Город президента: за Кривой Рог будут бороться Вилкул и еще 7 кандидатов

В Кривом Роге на кресло мэра города претендуют 8 кандидатов, среди которых действующий глава 70-летний Юрий Вилкул.

Источник: сайт ЦИК

Детали: В частности, среди кандидатов, кроме Вилкула, и Дмитрий Шевчик от пропрезидентской "Слуги народа".

Шевчик - гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" группы "Метинвест".

В начале сентября 18-летний сын Шевчика сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга, гематому затылка, закрытый перелом левого плеча, ушиб грудной клетки, ушиб таза.

Кандидат Шевчик в Facebook сообщил, что его сын Марк "избегал столкновения с авто, не справился с управлением и выехал на пешеходный переход".

Кроме того, Шевчик с 2015 года является депутатом Днепропетровского областного совета от "Оппозиционного блока".

 

Вилкул занимает пост мэра Кривого Рога уже 10 лет. Он отец пророссийского политика Александра Вилкула, который трижды был народным депутатом (5 и 6-го созыва по списку "Партии регионов", 8-го созыва по списку "Оппозиционного блока").

Младший-Вилкул в 2010 году возглавил Днепропетровскую облгосадминистрацию, в том же году его отца Юрия выбрали мэром Кривого Рога.

Александр Вилкул участвовал в выборах президента Украины в 2019 году от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития", где набрал 4% голосов избирателей.

Он также баллотировался в нардепы по списку "Оппоблока", но в 2019 году партия не попала в Раду. Только 6 представителей партии попали в парламент по мажоритарке.

При правительстве Азарова младший-Вилкул был вице-премьером, а в 2015 году проиграл Борису Филатову на выборах мэра Днепра.

Почему это важно: И Вилкул, и Шевчик связанные с олигархом Ринатом Ахметовым. В частности, Вилкул относится к условной группе партнеров олихарха в "Оппозиционном блоке". А Шевчик, который такжн является членом "Оппоблока" в днепровской облсовете, еще и гендиректор предприятия ахметовской группы "Метинвест".

Украинская правда

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Темы: Кривой РогВилкулместная властьвиборы
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