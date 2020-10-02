Боевики поджигали траву на Луганщине – волонтеры
Волонтеры обнародовали видео, на котором, по их словам, видно, как российские наемники поджигают сухую траву неподалеку позиций Вооруженных сил на Луганщине.
Источник: сообщество волонтеров "Повернись живим"
Дословно: "Это видео нам предоставили военные одной из бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи на Луганщине. На нем отчетливо видно, как террорист российско-оккупационных войск поджигает сухую траву неподалеку позиций украинских бойцов.
Сколько таких умышленных поджогов было по всей передовой - неизвестно. К тому же враг использовал трассировочные шары. Поэтому Луганщина пылает уже третий день. При этом, самые сложные обстоятельства сложились именно вдоль линии разграничения - на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. Уже известно о девяти погибших и 17 госпитализированных, сотни людей, чьи дома сгорели дотла, эвакуированы.
Детали: На видео с 1:00 минуты видно, как некие люди разбрасывают огонь в траву возле позиций ВСУ. Волонтеры уверяют, что это российские наемники.
Сколько было всего поджогов - неизвестно. Кроме этого, враг систематически использует трассирующие пули.
Предыстория:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
- В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара.
- В офисе Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.
- До этого в штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".
- По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, а раненых 17.