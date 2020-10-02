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Зеленский рассказал о четкой позиции по Карабаху и военной помощи

Пятница, 2 октября 2020, 18:29

Президент Владимир Зеленский посоветовал не обращать внимания на слова отдельных депутатов о возможности предоставления Украине военную помощь в карабахском конфликте.

Источник: выступление Зеленского в Черновцах

Прямая речь Зеленского: "Давайте не путать личное высказывание того или иного депутата... Это личное высказывания. Мы живем в свободной стране.

Что касается моего отношения к этому (Предоставлению военной помощи - ред.). Это полномочия верховного главнокомандующего. Поэтому такой вопрос даже не может подниматься. Здесь у нас понятная и взвешенная позиция: мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией и призываем к деэскалации этого конфликта.

Что касается отношений с Азербайджаном, они в последний год-два особые, это правда. Они серьезные, мощные. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и они так же всегда, когда мы говорим о Крыме, говорят, что была незаконная аннексия Крыма и всегда поддерживают нашу целостность".

Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Людмилу Марченко накануне в эфире одного из телеканалов заявила, что Украина может оказать военную и гуманитарную поддержку Азербайджану. На уточняющий вопрос, действительно ли речь именно о военной поддержке нардепка сказала: "Я уверена, что если станет вопрос так остро, то Украина точно не пройдет мимо".
  • Уже после огласки, она на своей странице в Facebook заявила, что СМИ "неправильно трактовали ее выражение, ибо мол, "не было и речи о предоставлении оружия".
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал нардепов в условиях вооруженного противостояния других государств взвешивать каждое свое слово, а стороны конфликта заверил, что Украина будет четко придерживаться законодательства.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийНагорный Карабах


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