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Первая европейская столица возвращает смягченный локдаун

Пятница, 2 октября 2020, 18:50

Мадрид станет первой европейской столицей, которая в пятницу вечером вернет локдаун из-за коронавируса, хотя менее строгий, чем действовал этой весной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно новым ограничениями, которые начнут действовать в десять вечера в пятницу, около 4,8 млн жителей столицы Испании и девяти городов-спутников будут лишены возможности выезжать из населенных пунктов в течение двух недель, кроме некоторых исключений, среди которых - поездки на работу, в школу, в целях охраны здоровья или совершения покупок.

Как и во время первой волны коронавируса, Мадрид снова стал эпицентром коронакризиса в Испании. Согласно последним данным Министерства здравоохранения, сейчас на его долю приходится 35% новых случаев заражения, несмотря на то, что там проживает 14% населения страны.

Рестораны и бары в Мадриде будут закрываться раньше и уменьшат наполовину разрешенное количество посетителей.

Ограничения, которые уже действовали в бедных частях города с высоким уровнем заражения, теперь распространяются на весь Мадрид.

Следует подчеркнуть, что новые ограничения не являются столь же строгими, как предыдущий локдаун этой весной, когда людям было запрещено покидать свои дома.

Разные города Европы в последние дни также усилили меры борьбы с пандемией, в частности, усилив масочный режим и ограничив наполненность в ресторанах, но никто не зашел так далеко, как Мадрид.

Председатель мадридского региона Изабель Диас Аюсо выступает против ограничений и подала апелляцию в суд. Она обеспокоена экономическими убытками и обвиняет центральное правительство, которое приказало ввести ограничения, в превышении своих полномочий.

Мадридский регион утверждает, что новые меры не приведут к надлежащей борьбы с пандемией и будут стоить местной экономике 750 млн евро в неделю.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Мадриде зафиксировано 850 случаев коронавируса на 100 000 человек, худший показатель в Европе.

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Темы: Европакарантин
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