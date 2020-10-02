COVID-19: У Порошенко молчат о его состоянии

В команде пятого президента Петра Порошенко воздерживаются от комментариев о состоянии его здоровья после того как стало известно, что политик заболел COVID-19.

Источник: представитель команды Порошенко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам собеседника УП, информацию о состоянии Порошенко сообщат через несколько дней и информировать общество будет жена политика и №1 в избирательном списке партии в Киевский горсовет Марина Порошенко.

В частности, 1 октября Марина Порошенко сообщила, что получила повторный отрицательный тест на COVID-19.

Она отметила, что пока ее муж продолжает бороться с COVID-19, она продолжит избирательную кампанию во главе "Евросолидарности" в Киевский горсовет.

У 55-летнего Порошенко сахарный диабет. Ранее УП писала, что из-за болезни экс-президент совсем не ест сладкого, но иногда любит перекусить пирожками с мясом.

Что было раньше: 29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.

Предыстория:

В тот же день стало известно о болезни главы партии "Голос" Киры Рудик и нардепа "Слуги народа" Жана Беленюка.

Из-за вспышки заболевания среди нардепов Верховная Рада решила пойти на карантин. В октябре парламентарии встретятся лишь раз - 20 октября.

Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.

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