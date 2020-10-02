Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19: У Порошенко молчат о его состоянии

Пятница, 2 октября 2020, 18:54
COVID-19: У Порошенко молчат о его состоянии

В команде пятого президента Петра Порошенко воздерживаются от комментариев о состоянии его здоровья после того как стало известно, что политик заболел COVID-19.

Источник: представитель команды Порошенко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам собеседника УП, информацию о состоянии Порошенко сообщат через несколько дней и информировать общество будет жена политика и №1 в избирательном списке партии в Киевский горсовет Марина Порошенко.

В частности, 1 октября Марина Порошенко сообщила, что получила повторный отрицательный тест на COVID-19.

Она отметила, что пока ее муж продолжает бороться с COVID-19, она продолжит избирательную кампанию во главе "Евросолидарности" в Киевский горсовет.

У 55-летнего Порошенко сахарный диабет. Ранее УП писала, что из-за болезни экс-президент совсем не ест сладкого, но иногда любит перекусить пирожками с мясом.

Что было раньше: 29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.

Предыстория:

  • В тот же день стало известно о болезни главы партии "Голос" Киры Рудик и нардепа "Слуги народа" Жана Беленюка.
  • Из-за вспышки заболевания среди нардепов Верховная Рада решила пойти на карантин. В октябре парламентарии встретятся лишь раз - 20 октября.
  • Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.

Узнать больше: "Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского"

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоCovid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: