Байден получил отрицательный тест на COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что у него и его жены Джилл отрицательный результат теста на коронавирус.

Источник: Байден в Telegram

Прямая речь Байдена: "Я с удовольствием сообщаю, что мы с Джилл получили отрицательный тест на COVID.

Спасибо всем за ваши сообщения. Надеюсь, вы помните: носите маску, придерживайтесь социальной дистанции и мойте руки".

Детали: Тем временем президент Владимир Зеленский пожелал Трампу с женой скорейшего выздоровления: "COVID является огромным вызовом для каждого из нас! Дональд и Мелания Трамп, держитесь! Желаю быстрого и полного выздоровления".

#Covid19 is a huge challenge for the entire world. @RealDonaldTrump and @FLOTUS stay strong! Wishing you fast and full recovery!