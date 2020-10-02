Байден получил отрицательный тест на COVID-19
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что у него и его жены Джилл отрицательный результат теста на коронавирус.
Источник: Байден в Telegram
Прямая речь Байдена: "Я с удовольствием сообщаю, что мы с Джилл получили отрицательный тест на COVID.
Спасибо всем за ваши сообщения. Надеюсь, вы помните: носите маску, придерживайтесь социальной дистанции и мойте руки".
Детали: Тем временем президент Владимир Зеленский пожелал Трампу с женой скорейшего выздоровления: "COVID является огромным вызовом для каждого из нас! Дональд и Мелания Трамп, держитесь! Желаю быстрого и полного выздоровления".
#Covid19 is a huge challenge for the entire world. @RealDonaldTrump and @FLOTUS stay strong! Wishing you fast and full recovery!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2020
Напомним:
- Дональд Трамп сообщил, что он и первая леди Мелания Трамп получили положительный результаттеста на коронавирус.
- Положительный тест Трампа появился всего через несколько часов после того, как Белый дом объявил, что старший помощник Хоуп Хикс заболела после нескольких поездок с президентом на этой неделе.
- Во время дебатов, состоявшихся 29 сентября на одной сцене, кандидаты не жали друг другу руки и не жали руки модератору. Ни Байден, ни Трамп на сцене не носили маски.
- Трамп заразился коронавируса за месяц до президентских выборов 3 ноября.
- Вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь США Майк Помпео и дети Трампа тоже не заболели на коронавирус.
Читайте также: В режиме "боя без правил": кто выиграл в президентских дебатах Трампа и Байдена