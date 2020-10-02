Байден получил отрицательный тест на COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что у него и его жены Джилл отрицательный результат теста на коронавирус.

Источник: Байден в Telegram

Прямая речь Байдена: "Я с удовольствием сообщаю, что мы с Джилл получили отрицательный тест на COVID.

Спасибо всем за ваши сообщения. Надеюсь, вы помните: носите маску, придерживайтесь социальной дистанции и мойте руки".

Детали: Тем временем президент Владимир Зеленский пожелал Трампу с женой скорейшего выздоровления: "COVID является огромным вызовом для каждого из нас! Дональд и Мелания Трамп, держитесь! Желаю быстрого и полного выздоровления".

#Covid19 is a huge challenge for the entire world. @RealDonaldTrump and @FLOTUS stay strong! Wishing you fast and full recovery! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2020

Напомним:

Дональд Трамп сообщил, что он и первая леди Мелания Трамп получили положительный результаттеста на коронавирус.

Положительный тест Трампа появился всего через несколько часов после того, как Белый дом объявил, что старший помощник Хоуп Хикс заболела после нескольких поездок с президентом на этой неделе.

Во время дебатов, состоявшихся 29 сентября на одной сцене, кандидаты не жали друг другу руки и не жали руки модератору. Ни Байден, ни Трамп на сцене не носили маски.

Трамп заразился коронавируса за месяц до президентских выборов 3 ноября.

Вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь США Майк Помпео и дети Трампа тоже не заболели на коронавирус.

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