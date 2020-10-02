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Байден получил отрицательный тест на COVID-19

Пятница, 2 октября 2020, 19:49
Байден получил отрицательный тест на COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что у него и его жены Джилл отрицательный результат теста на коронавирус.

Источник: Байден в Telegram

Прямая речь Байдена: "Я с удовольствием сообщаю, что мы с Джилл получили отрицательный тест на COVID.

Спасибо всем за ваши сообщения. Надеюсь, вы помните: носите маску, придерживайтесь социальной дистанции и мойте руки".

Детали: Тем временем президент Владимир Зеленский пожелал Трампу с женой скорейшего выздоровления: "COVID является огромным вызовом для каждого из нас! Дональд и Мелания Трамп, держитесь! Желаю быстрого и полного выздоровления".

Напомним:

  • Дональд Трамп сообщил, что он и первая леди Мелания Трамп получили положительный результаттеста на коронавирус.
  • Положительный тест Трампа появился всего через несколько часов после того, как Белый дом объявил, что старший помощник Хоуп Хикс заболела после нескольких поездок с президентом на этой неделе.
  • Во время дебатов, состоявшихся 29 сентября на одной сцене, кандидаты не жали друг другу руки и не жали руки модератору. Ни Байден, ни Трамп на сцене не носили маски.
  • Трамп заразился коронавируса за месяц до президентских выборов 3 ноября.
  • Вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь США Майк Помпео и дети Трампа тоже не заболели на коронавирус.

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Темы: СШАБайденкоронавирусТрамп
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