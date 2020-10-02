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Оккупанты в Севастополе арестовали свидетелей Иеговы после массовых обысков

Пятница, 2 октября 2020, 21:20

Оккупационный Ленинский районный суд Севастополя арестовал до конца ноября Евгения Жукова, Игоря Шмидта, Владимира Маладыку и Владимира Саакада – членов религиозной организации "Свидетелей Иеговы", признанной у захватчиков экстремистской.

Источник: "Ґрати"

Детали: Накануне 1 октября так называемые сотрудники ФСБ провели в оккупированном Севастополе обыски у девяти членов местной городской общины иеговистов.

Правоохранители задержали пять человек, в том числе супругу Владимира Маладыки Наталью, которую позже отпустили, — предварительно, у женщины статус свидетеля.

Задержанным объявили о подозрении в организации работы экстремистской организации. Евгения Жукова, Владимира Маладыку и Владимира Сакада суд арестовал до 30 ноября, Игоря Шмидта, подозреваемого по той же статье УК, — до 23 ноября.

После заседания супруга Владимира Сакада рассказала, что ее муж не признает вину. Обыск, прошедший у них дома накануне, она назвала незаконным и заявила, что будет добиваться изменения меры пресечения мужу на домашний арест в апелляции.

Евгений Жуков ранее возглавлял севастопольскую общину "Свидетелей Иеговы". Она была зарегистрирована 12 ноября 1997 года, в мае 2015 года была поставлена на учет в налоговом органе в рамках российского законодательства, но уже в мае 2017 года ликвидирована по решению суда, после того, как в России организация была признана экстремистской.

Что было раньше: Прокуратура Крыма утром 2 октября заявила об открытии уголовного производства по фактам "незаконных обысков в жилищах возможных участников религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Севастополе" и задержания пяти человек (часть 2 статьи 162 УК Украины — нарушение неприкосновенности жилища и часть 2 статьи 146 УК — незаконное лишение свободы).

Темы: Крымоккупациярелигия


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