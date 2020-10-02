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США ввели санкции против 8 чиновников Беларуси

Пятница, 2 октября 2020, 21:57

США в пятницу ввели санкции против министра внутренних дел Беларуси и семи других чиновников за подрыв демократии в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировала пресс-служба министерства финансов США.

Министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель стали высшими должностными лицами в санкционном списке США. Соединенные Штаты обвинили их в жестоких репрессиях против протестующих.

Командующий внутренних войск, его заместитель и командир минского ОМОНа также попали под санкции Вашингтона.

Этот шаг США наступил после аналогичных мер Европейского Союза, Великобритании и Канады в отношении лиц, которых западные страны обвиняют в мошенничестве на выборах и нарушениях прав человека после голосования.

"Демократические стремление белорусского народа избирать собственных лидеров и мирно реализовывать свои права столкнулись с насилием и притеснениями со стороны белорусских чиновников. Соединенные Штаты и наши международные партнеры едины в наказании тех, кто годами подрывает белорусскую демократию", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Внесение в санкционный список означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с фигурантами.

Первоначально ожидалось, что Соединенные Штаты введут санкции совместно с Великобританией и Канадой 29 сентября. Но Вашингтон, который ввел санкции в отношении Лукашенко и его сына Виктора с 2006 года, отложил решение, ожидая, пока ЕС урегулирует свой внутренний спор.

Санкции США в отношении Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократическими.



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