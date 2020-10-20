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Вторник, 20 октября 2020, 12:08
Фото Минобороны

Главными проблемами страны украинцы считают войну на Донбассе, коррупцию и безработицу.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 8-15 октября  

Дословно: "Топ-3 проблемами, по мнению респондентов (которым предлагался перечень), является война на Донбассе (63% респондентов относят эту проблему в топ-3), коррупция (53%) и безработица (43%)". 

 

Детали: Далее идут коммунальные тарифы (29%) и предотвращение экономического кризиса/развитие экономики (28%).

А борьба с распространением коронавируса только на 8-м месте (11%).

Исследование проходило с 8 до 15 октября. Методом личного интервью с использованием планшета было опрошено 1009 респондентов от 18 лет, проживающих в 73 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,1% для показателей близких к 50%, 2,7% – для показателей близких к 25%, 2,1% – для показателей близких до 12%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

Украинская правда
Темы: УкраинавойнаДонбассопрос


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