Темпы распространения коронавируса на Буковине не снижаются
Суббота, 3 октября 2020, 01:10
2 октября коронавирус обнаружили у 179 буковинцев.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: В этот день лабораторно проверили 752 образцов.
Число зарегистрированных случаев заболевания в области приближается к 15 тысячам. Выздоровели больше половины больных – 8221 человек. В частности 2 октября вылечились 54 буковинцы.
Что предшествовало: 1 октября во Черновицкой области обнаружили 182 больных коронавирусом.
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Напомним:
- За сутки 1 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 4 633 людям, умерли 68 больных, выздоровели 2 148 человек; было госпитализировано рекордное количество больных – 801 человека.
Украинская правда