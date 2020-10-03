Темпы распространения коронавируса на Буковине не снижаются

2 октября коронавирус обнаружили у 179 буковинцев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В этот день лабораторно проверили 752 образцов.

Число зарегистрированных случаев заболевания в области приближается к 15 тысячам. Выздоровели больше половины больных – 8221 человек. В частности 2 октября вылечились 54 буковинцы.

Что предшествовало: 1 октября во Черновицкой области обнаружили 182 больных коронавирусом.

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