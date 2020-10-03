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Темпы распространения коронавируса на Буковине не снижаются

Суббота, 3 октября 2020, 01:10

2 октября коронавирус обнаружили у 179 буковинцев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В этот день лабораторно проверили 752 образцов.

Число зарегистрированных случаев заболевания в области приближается к 15 тысячам. Выздоровели больше половины больных – 8221 человек. В частности 2 октября вылечились 54 буковинцы.

Что предшествовало: 1 октября во Черновицкой области обнаружили 182 больных коронавирусом.

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Напомним: 

  • За сутки 1 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 4 633 людям, умерли 68 больных, выздоровели 2 148 человек; было госпитализировано рекордное количество больных – 801 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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