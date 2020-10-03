Трамп записал первое видео после подтверждения у него COVID-19

Президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как у него диагностировали коронавирус.

Источник: Трамп в twitter

Детали: Американский лидер подтвердил, что находится в медицинском центре и поблагодарил всех за поддержку.

"Думаю, что со мной все хорошо, но в этом надо убедиться", – сказал Трамп.

Он также сообщил, что первая леди Мелания чувствует себя хорошо.

Что предшествовало: Президента США Дональда Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.