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Трамп записал первое видео после подтверждения у него COVID-19

Суббота, 3 октября 2020, 02:59
Трамп записал первое видео после подтверждения у него COVID-19

Президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как у него диагностировали коронавирус.

Источник: Трамп в twitter

Детали: Американский лидер подтвердил, что находится в медицинском центре и поблагодарил всех за поддержку.

"Думаю, что со мной все хорошо, но в этом надо убедиться", – сказал Трамп.

Он также сообщил, что первая леди Мелания чувствует себя хорошо.

Что предшествовало: Президента США Дональда Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.

Украинская правда

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Темы: Трампкоронавирус
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