На Донетчине резко возросло число новых случаев COVID-19, в том числе среди детей
Суббота, 3 октября 2020, 03:52
2 октября коронавирусную болезнь подтвердили у 215 жителей Донецкой области, в частности у 10 детей.
Источник: председатель Донецкой ВГА Павел Кириленко в facebook
Детали: Больше всего новых больных обнаружили в Мариуполе (67 человек) и в Славянске (60).
Всего на подконтрольной украинскому правительству территории Донетчины зафиксировали 3865 случаев заражения, из которых 233 – у медработников.
Вылечились 1496 жителей области. От осложнений заболевания умерли 55 человек. Активными остаются 2314 случаев заражения.
За минувшие сутки было зарегистрировано 92 новых больных.
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Напомним:
- За сутки 1 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 4 633 людям, умерли 68 больных, выздоровели 2 148 человек; было госпитализировано рекордное количество больных – 801 человека.
Украинская правда