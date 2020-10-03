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На Донетчине резко возросло число новых случаев COVID-19, в том числе среди детей

Суббота, 3 октября 2020, 03:52
На Донетчине резко возросло число новых случаев COVID-19, в том числе среди детей

2 октября коронавирусную болезнь подтвердили у 215 жителей Донецкой области, в частности у 10 детей.

Источник: председатель Донецкой ВГА Павел Кириленко в facebook

Детали: Больше всего новых больных обнаружили в Мариуполе (67 человек) и в Славянске (60).

Всего на подконтрольной украинскому правительству территории Донетчины зафиксировали 3865 случаев заражения, из которых 233 – у медработников.

Вылечились 1496 жителей области. От осложнений заболевания умерли 55 человек. Активными остаются 2314 случаев заражения.

За минувшие сутки было зарегистрировано 92 новых больных.

Узнать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Напомним: 

  • За сутки 1 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 4 633 людям, умерли 68 больных, выздоровели 2 148 человек; было госпитализировано рекордное количество больных – 801 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирусДонецкая область
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