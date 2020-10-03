Главные новости пятницы и ночи: записи Лероса, убытки "Роттердам +"

Лерос продемонстрировал записи разговоров "кума Ермака" со "смотрящим за Киевом", Появились результаты новой экспертизы, которая установила наличие убытков от формулы "Роттердам+" в размере 40 млрд грн, — актуальные новости 2 жовтня.

О записях Лероса

Народный депутат Гео Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

Офис президента не будет оценивать обвинения в коррупции от народного депутата Гео Лероса, этим должны заниматься правоохранительные органы.

Об убытках от "Роттердам+"

В деле об искусственном завышении цены на уголь и электроэнергию по формуле "Роттердам +" появились результаты новой экспертизы, которая установила наличие убытков от формулы в размере 40 млрд грн.

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