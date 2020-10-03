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В Киеве фигурант дела стрелял в работника полиции

Суббота, 3 октября 2020, 08:16
В Киеве фигурант дела стрелял в работника полиции

В Киеве в пятницу бойцы КОРДа задержали злоумышленника, стрелявшего в сотрудника полиции.

Источник: полиция Киева

Детали: Происшествие случилось около 15 часов в одном из домов на проспекте Григоренко.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника киевской полиции Виктор Нечитайло, в рамках досудебного расследования, начатого следственным отделом Печерского управления полиции по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и на основании постановления суда, правоохранители пришли к одному из фигурантов дела для проведения санкционированного обыска.

Прямая речь Нечитайло: "Мужчина открыл дверь квартиры, а когда полицейские представились, выстрелил в одного из них. После этого правонарушитель закрылся в доме. 28-летнего сотрудника киберполиции с огнестрельным ранением ноги госпитализировали. Для задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция. В результате спецназовцы КОРДа задержали стрелка".

 

Детали: Правонарушителем оказался 25-летний киевлянин. Пистолет, предварительно – травматического действия, изъят. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С ним проводятся следственные действия.

 

По информации Департамента киберполиции, задержанный на сайте предлагал организацию интернет-бизнеса "под ключ". Клиенты платили взносы от 27 до 60 000 гривен. Получив деньги, злоумышленник исчезал, а взятые на себя обязанности не выполнял. Предварительно установлено, что от мошеннических действий пострадали более двухсот человек. Сумма ущерба составляет более 8 миллионов гривен.

По факту ранения полицейского следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Украинская правда

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Темы: полицияКиев
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