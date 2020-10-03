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В воскресенье будет тепло: классическая осень

Суббота, 3 октября 2020, 10:52

Украина в воскресенье будет относиться к самым теплым в Европе, температура воздуха поднимется до +20+24 градусов.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

 

Детали: Только на северо-востоке страны будет прохладнее – до +17+21 градусов.

Дождей не будет, только в Карпатах могут быть локальные осадки. Ветер – с юго-востока, порывистый.

В Киеве в воскресенье – "классическая осень", отметила синоптик. Дождя не будет, ожидается солнечная погода, температура до +22 градусов.

Украинская правда
Темы: погода


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