В воскресенье будет тепло: классическая осень

Украина в воскресенье будет относиться к самым теплым в Европе, температура воздуха поднимется до +20+24 градусов.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Только на северо-востоке страны будет прохладнее – до +17+21 градусов.

Дождей не будет, только в Карпатах могут быть локальные осадки. Ветер – с юго-востока, порывистый.

В Киеве в воскресенье – "классическая осень", отметила синоптик. Дождя не будет, ожидается солнечная погода, температура до +22 градусов.