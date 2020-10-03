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Литва и Польша отказали Беларуси в отношении дипломатов

Суббота, 3 октября 2020, 12:01
Литва и Польша отказали Беларуси в отношении дипломатов
kremlin.ru

Министры иностранных дел Литвы и Польши отреагировали на ожидания Беларуси об отзыве послов для консультаций и уменьшении дипломатического корпуса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Польши Збигнев Рау в своем Twitter заявил, что обе страны не планируют отзывать своих послов.

"Беларусь вызвала своих послов в Польше и Литве для консультаций и ожидает того же от Польши и Литвы. Вместе с главой МИД Литвы мы убеждены, что каналы связи должны быть сохранены, и на этом этапе мы не намерены отзывать наших послов для консультаций", - подчеркнул он.

Литва пока не рассматривает отзыв посла и других дипломатов из Беларуси в ответ на дипломатические шаги Минска, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

"Мы точно не намерены отзывать (посла) на консультации и точно не будем ничего делать в вопросе сокращения персонала. Мы не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества, общения", - цитирует заявление Линкявичюса Delfi.

Белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси. Послы Минска в этих странах были вызваны в страну для консультаций.

Минск объяснил требование "деструктивной деятельностью" обеих стран.

Темы: ЛитваПольшаБеларусь
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