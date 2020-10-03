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В этом году из-за "минирования" открыли более 600 производств

Суббота, 3 октября 2020, 12:15
В этом году из-за минирования открыли более 600 производств
Радио Свобода

В январе-августе 2020 года украинские правоохранители открыли 636 производств из-за заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан.

Источник: Офис генпрокурора в ответ на запрос Радио Свобода

Детали: При этом правоохранители закрыли 44 производства.

В суд направили 99 производств, в том числе 87 – с обвинительным актом. 126 лицам сообщили о подозрении.

Статья 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Если были причинены тяжкие последствия – срок наказания составляет от четырех до восьми лет тюрьмы.

Темы: полицияОфис генпрокурора
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