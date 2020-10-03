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Шторм "Алекс" во Франции: есть пропавшие без вести, тысячи домов без света

Суббота, 3 октября 2020, 13:20

Во Франции девять человек остаются пропавшими без вести после сильных дождей, которые принес шторм "Алекс" в юго-восточный департамент Приморских Альп.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

"Сейчас известно, что девять человек пропали без вести, трое вероятно исчезли", - сообщили в пожарной службе департамента Приморские Альпы.

Шторм "Алекс" пришел на побережье Франции в четверг днем. Особенно пострадали Бретань на северо-западе и Лазурный берег на юго-востоке.

Около 850 пожарных были развернуты в субботу в юго-восточном департаменте Приморские Альпы.

Метеорологическая служба Франции сообщила в субботу, что, хотя количество осадков в Приморских Альпах уменьшилось, повышение уровня воды в ряде водоемов все еще представляет угрозу.

В метеорологическом агентстве отметили, что за последние 24 часа в отдельных частях департамента выпало до 500 мм дождя.

Обильные дожди нанесли значительный ущерб и вызвали отключения электроэнергии. Энергетическая компания Enedis сообщила, что 13 500 ее клиентов все еще оставались без электричества в 22:00 в пятницу.

Несколько домов были снесены водой. В поселке Сен-Мартен-Везюби обрушился мост. Пожарная служба заявила, что село является одним из нескольких, которые до сих пор "отрезаны от мира".

Четыре вертолета агентства гражданской безопасности также были направлены на помощь спасателям.

Темы: Франция


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