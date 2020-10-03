Шторм "Алекс" во Франции: есть пропавшие без вести, тысячи домов без света
Во Франции девять человек остаются пропавшими без вести после сильных дождей, которые принес шторм "Алекс" в юго-восточный департамент Приморских Альп.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.
Premières images prises par Hélicoptère au dessus de Saint-Martin-Vésubie...— Météo Mercantour (@MeteoMercantour) October 3, 2020
Un véritable désastre vu du ciel !
📷 : @Denalisud pic.twitter.com/l8F8DnGeL4
"Сейчас известно, что девять человек пропали без вести, трое вероятно исчезли", - сообщили в пожарной службе департамента Приморские Альпы.
Шторм "Алекс" пришел на побережье Франции в четверг днем. Особенно пострадали Бретань на северо-западе и Лазурный берег на юго-востоке.
Около 850 пожарных были развернуты в субботу в юго-восточном департаменте Приморские Альпы.
Le village de Roussillon sur Tinée dévasté...#TempeteAlex #inondations #Nicematin #francebleuazur #BFMTV pic.twitter.com/5PTK3G0s6l— SteFnissart (@BIBERT5) October 3, 2020
Метеорологическая служба Франции сообщила в субботу, что, хотя количество осадков в Приморских Альпах уменьшилось, повышение уровня воды в ряде водоемов все еще представляет угрозу.
В метеорологическом агентстве отметили, что за последние 24 часа в отдельных частях департамента выпало до 500 мм дождя.
Extreme rainfall in south east France is leading to extremely dangerous conditions right now.— Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) October 2, 2020
The bridge collapses with what looks like power surge/explosion.#stormalex #tempeteALEX #AlpesMaritimespic.twitter.com/dqStdhCnKB
Обильные дожди нанесли значительный ущерб и вызвали отключения электроэнергии. Энергетическая компания Enedis сообщила, что 13 500 ее клиентов все еще оставались без электричества в 22:00 в пятницу.
Несколько домов были снесены водой. В поселке Сен-Мартен-Везюби обрушился мост. Пожарная служба заявила, что село является одним из нескольких, которые до сих пор "отрезаны от мира".
Четыре вертолета агентства гражданской безопасности также были направлены на помощь спасателям.