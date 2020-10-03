Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше новый максимум суточных случаев коронавируса

Суббота, 3 октября 2020, 13:53
В Польше новый максимум суточных случаев коронавируса

В субботу Министерство здравоохранения объявило, что в Польше подтверждено 2367 новых случаев заражения коронавирусом - больше всего с момента начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

По данным министерства, 34 пациента с COVID-19 умерли за последние 24 часа. Лишь в двух людей не было сопутствующих заболеваний. Самой молодой жертве было 36 лет, самой старшей - 94.

Всего за сутки было проведено 30 500 тестов.

С начала эпидемии в Польше с 38 миллионами населения коронавирусом заразились 98 140 человек, умерли 2 604 пациента. 72 000 человек выздоровели с начала эпидемии.

Напомним, 2 октября Польша попала в "красный список" трех стран из-за рекордов заражений.

29 сентября министр здравоохранения Польши анонсировал жесткие ограничения для ресторанов и частных празднеств в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Польша
На украинско-польской границе выросли очереди
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: