Ливни и наводнения на севере Италии: 1 погибший, 11 пропавших без вести

Один человек погиб, 11 других считаются пропавшими без вести в субботу после того, как обильные дожди привели к наводнениям на севере Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

После ночи сильных дождей на севере страны возникли наводнения, оползни земли, отключение света и большие неудобства для движения транспорта.

Работники гражданской обороны заявили о гибели волонтера-добровольца в Валь-д'Аоста во время спасательной операции.

В Пьемонте региональная власть сообщила об 11 пропавших без вести, несколько сел оказались отрезанными от мира.

Фото: La Repubblica

В эти выходные весь регион Венето в состоянии повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра.

Как сообщалось, Венеция впервые в субботу успешно активировала свою систему противопаводковой защиты Mose.

Система защиты от наводнения, состоящий из 78 барьеров, которые можно поднять для защиты венецианской лагуны во время приливов, является одним из крупнейших проектов гражданского строительства в мире.

Как сообщалось, во Франции из-за шторма "Алекс" есть пропавшие без вести люди, а тысячи домов остались без света.