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Заморская территория Франции проведет второй референдум о независимости

Суббота, 3 октября 2020, 16:49
Новая Каледония

В Новой Каледонии во второй раз за два года состоится референдум по вопросу о независимости от Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

В ноябре 2018 года 56,7% жителей тихоокеанского архипелага проголосовали против независимости.

В воскресенье, 4 октября, они снова ответят на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония получила полный суверенитет и стала независимой?".

В референдуме могут принять участие около 180 тысяч местных жителей.

Новая Каледония - архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа, вошедший в состав Французской империи в 1853 году. С 1998 года является административно-территориальным образованием Франции.

 
Новая Каледония на карте

Нумейские соглашения 1998 года предусматривает до трех референдумов по вопросу о самоопределении Новой Каледонии. Второй и третий референдумы могут быть организованы, если на первом местные жители выскажутся против независимости.

Если и на этот раз сторонники независимости не получат победы на референдуме, не исключено, что через два года будет организован третий референдум.

Эксперты считают, что на этот раз снова победят сторонники сохранения Новой Каледонии в составе Франции, потому что два года - слишком маленький срок, чтобы на островах в значительной степени изменились настроения.

Темы: Францияреферендум


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