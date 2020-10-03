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В Киеве разрешили проведение футбольных матчей с болельщиками

Суббота, 3 октября 2020, 17:52
В Киеве разрешили проведение футбольных матчей с болельщиками

Столичные власти согласились с предложением Украинской ассоциации футбола провести международные матчи под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.

Источник: сообщение КГГА

Детали: Так, при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечение болельщиков на матчи, которые состоятся в середине октября на столичных стадионах.

Речь о следующих спортивных событиях:

  • матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии на стадионе "Оболонь Арена" 9 октября,
  • матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии на НСК "Олимпийский" 10 октября,
  • матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании на НСК "Олимпийский" 13 октября.

Напомним: За минувшие сутки, 2 октября, в Киеве обнаружили 441 случай коронавируса, 12 больных умерли.

1 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на нем город Киев отнесли к желтой карантинной зоне.

Украинская правда

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Темы: футболКиевкарантин
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