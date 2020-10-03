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В Британии планируют начать массовую вакцинацию от Covid-19

Суббота, 3 октября 2020, 20:10
В Британии планируют начать массовую вакцинацию от Covid-19

В Британии надеются провести массовую вакцинацию населения от коронавируса за 3 месяца после того, как потенциальная вакцина будет утверждена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание The Times, получившее такие данные от источников в британском правительстве.

В публикации издания утверждается, что массовая вакцинация вакциной оксфордских ученых может может состоятся "всего за три месяца", что повышает вероятность того, что каждый взрослый в Великобритании получит вакцину уже к Пасхе.

Издание пишет, что ученые, работающие над вакциной совместно с фармацевтическим гигантом AstraZeneca, надеются, что она будет одобрена регулирующими органами в начале 2021 года.

В сообщении также цитируются правительственные источники, которые ожидают, что полная программа вакцинации, которая исключает детей, может занять шесть месяцев или меньше после утверждения вакцины.

"Мы смотрим на срок примерно в шесть месяцев, и он, вероятно, будет даже гораздо короче", - сообщил газете источник в правительстве о сроке проведения массовой вакцинации.

Считается, что первыми вакцину получат жители домов престарелых и персонал, который занимается ими, затем - граждане старше 80 лет и сотрудники службы здравоохранения. Следующими будут люди старше 65 лет, за ними - молодые люди, которые относятся к группам риска.

В то же время в Британии звучит и скепсис в отношении таких быстрых темпов вакцинации. В отчете Королевского общества уже говорится, что для успешного распространения дозы любой вакцины среди всего населения страны может потребоваться до года.

По данным университета Джонса Хопкинса, из-за коронавируса 42 тысячи человек умерли в Великобритании и более миллиона людей - во всем мире.

Темы: Великобританиявакцинациякоронавирус
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