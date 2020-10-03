Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Государственное белорусское ТВ назвало Украину "бывшей УССР"

Суббота, 3 октября 2020, 23:38

Государственный телеканал Беларуси СТВ в своем сюжете назвал Украину "бывшей УССР".

Источник: эфир СТВ

Детали: Соответствующая подпись появилась в новостях белорусского гостелевидения третьего октября.

 

В ряде сюжетов этого же новостного выпуска "переименование" было применено не только к Украине. Несоответствующее титрования коснулись Литвы и Польши, эти страны белорусские телевизионщики также назвали "бывшими республиками".

 
 

Видео доступно на Ютуб-канале СТВ:

Напомним:

Лидеры ЕС на саммите открыли путь к утверждению санкций в отношении чиновников режима Александра Лукашенко после того, как Кипр согласился снять свое вето.

При этом Украина намерена присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси и продемонстрировать последовательную политику против соседнего государства.

Украинская правда
Темы: БеларусьУкраинателевидение


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ермак: Кравчук решит, кто может заменить Фокина в ТКГ

фотоАзербайджан переименовал взятый под свой контроль Мадагиз в Суговушан

Коронавирус: стало известно, как лечат Трампа и почему его госпитализировали

К ослаблению карантина готова только одна область

Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам

COVID-19: Порошенко госпитализировали

Все новости...
Беларусь
В Беларуси умер мужчина, которого избили в СИЗО на Окрестина
Литва и Польша отказали Беларуси в отношении дипломатов
МИД: Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси
Последние новости
23:38
Государственное белорусское ТВ назвало Украину "бывшей УССР"
22:51
Ермак: Кравчук решит, кто может заменить Фокина в ТКГ
22:43
фотоАзербайджан переименовал взятый под свой контроль Мадагиз в Суговушан
22:02
фотоПожары в Луганской области: спасатели рассказали, где ситуация самая сложная
21:24
МАУ вслед за SkyUp отменила рейс в Ереван
20:37
Больному Covid-19 Трампу понадобился кислород - The Associated Press
20:18
В 2020 году посеют меньше озимых зерновых
20:10
В Британии планируют начать массовую вакцинацию от Covid-19
19:37
Коронавирус: стало известно, как лечат Трампа и почему его госпитализировали
19:15
К ослаблению карантина готова только одна область
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!