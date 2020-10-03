Государственное белорусское ТВ назвало Украину "бывшей УССР"

Государственный телеканал Беларуси СТВ в своем сюжете назвал Украину "бывшей УССР".

Источник: эфир СТВ

Детали: Соответствующая подпись появилась в новостях белорусского гостелевидения третьего октября.

В ряде сюжетов этого же новостного выпуска "переименование" было применено не только к Украине. Несоответствующее титрования коснулись Литвы и Польши, эти страны белорусские телевизионщики также назвали "бывшими республиками".

Видео доступно на Ютуб-канале СТВ:

</ iframe><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span>

Напомним:

Лидеры ЕС на саммите открыли путь к утверждению санкций в отношении чиновников режима Александра Лукашенко после того, как Кипр согласился снять свое вето.

При этом Украина намерена присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси и продемонстрировать последовательную политику против соседнего государства.