Государственное белорусское ТВ назвало Украину "бывшей УССР"
Государственный телеканал Беларуси СТВ в своем сюжете назвал Украину "бывшей УССР".
Источник: эфир СТВ
Детали: Соответствующая подпись появилась в новостях белорусского гостелевидения третьего октября.
В ряде сюжетов этого же новостного выпуска "переименование" было применено не только к Украине. Несоответствующее титрования коснулись Литвы и Польши, эти страны белорусские телевизионщики также назвали "бывшими республиками".
Видео доступно на Ютуб-канале СТВ:
Напомним:
Лидеры ЕС на саммите открыли путь к утверждению санкций в отношении чиновников режима Александра Лукашенко после того, как Кипр согласился снять свое вето.
При этом Украина намерена присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси и продемонстрировать последовательную политику против соседнего государства.