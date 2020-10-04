Twitter будет удалять сообщения, в которых Трампу желают умереть от COVID-19

Соцсеть Twitter будет удалять все сообщения, в которых пользователи желают президенту США Дональду Трампу умереть от коронавирусной болезни.

Источник: Vice

Дословно: "Твиты, в которых желают смерти, серьезных телесных повреждений или смертельной болезни кому, не разрешенные и должны быть удалены".

Детали: В Twitter сообщили, что подобные сообщения нарушают пункт "О оскорбительное поведение" в сделках с пользователями.

Что предшествовало: Президента США Дональда Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.