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Twitter будет удалять сообщения, в которых Трампу желают умереть от COVID-19

Воскресенье, 4 октября 2020, 07:10
Twitter будет удалять сообщения, в которых Трампу желают умереть от COVID-19

Соцсеть Twitter будет удалять все сообщения, в которых пользователи желают президенту США Дональду Трампу умереть от коронавирусной болезни.

Источник: Vice

Дословно: "Твиты, в которых желают смерти, серьезных телесных повреждений или смертельной болезни кому, не разрешенные и должны быть удалены".

Детали: В Twitter сообщили, что подобные сообщения нарушают пункт "О оскорбительное поведение" в сделках с пользователями.

Что предшествовало: Президента США Дональда Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.

Темы: СШАТрампвиборыкоронавирус
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