Военные формирования России на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня

3 октября российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 3 октября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Так, стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта майорских, гранатометы различных систем - неподалеку Причепиловка и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли.

Военнослужащие Вооруженных Сил продолжают локализовать очаги пожаров и оказывать помощь местным общинам, которые больше всего в ней нуждаются. Так, вчера наши защитники работали в населенном пункте Вороново, где вследствие пожаров разрушены дома, повреждены водопровод, электросети, газопровод и объекты инфраструктуры.

В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают жилые дома и объекты инфраструктуры. За прошедшие сутки они отремонтировали 10 домов, на 6 объектах работы продолжаются. Кроме того, саперами ДСНС разминировано более 4 гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 64 найденных взрывоопасных предметов".

Детали: С начала текущих суток в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.