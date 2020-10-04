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Главные новости субботы и ночи: Порошенко и Трампа госпитализировали

Воскресенье, 4 октября 2020, 08:00

Пятого президента Украины Петра Порошенко, который болеет коронавирусом, госпитализировали. С диагнозом COVID-19 также госпитализировали президента США Дональда Трампа — актуальные новости 3 жовтня.

COVID-19

Президент США Дональд Трамп был доставлен в медицинский центр вечером в пятницу, менее чем через сутки после того, как поступила новость о подтверждении у него COVID-19.

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Пятого президента Петра Порошенко, который болеет COVID-19, госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.

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Темы: коронавирус


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