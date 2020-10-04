Азербайджанские военные показали взятие территорий в Нагорном Карабахе

Третьего октября азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд населенных пунктов непризнанного Нагорного Карабаха

Источник: Минобороны Азербайджана

Дословно: "В ходе тяжелых боев в течении дня (3 октября - УП), благодаря храбрости наших войск, были освобождены от оккупации населенные пункты

Суговушан и Талыш Тертерского района,

село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района,

села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района".

Детали: Кроме того, в сети появился ролик, как над селом Суговушан водрузили азербайджанский флаг.

Напомним: Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переименовывает село Агдеринского района Мадагиз в Суговушан.