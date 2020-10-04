Азербайджанские военные показали взятие территорий в Нагорном Карабахе
Воскресенье, 4 октября 2020, 08:33
Третьего октября азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд населенных пунктов непризнанного Нагорного Карабаха
Источник: Минобороны Азербайджана
Дословно: "В ходе тяжелых боев в течении дня (3 октября - УП), благодаря храбрости наших войск, были освобождены от оккупации населенные пункты
- Суговушан и Талыш Тертерского района,
- село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района,
- села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района".
Детали: Кроме того, в сети появился ролик, как над селом Суговушан водрузили азербайджанский флаг.
Напомним: Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переименовывает село Агдеринского района Мадагиз в Суговушан.
Украинская правда